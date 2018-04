En nu 27-årig dobbeltmorder er kendt skyldig for bevidst at have skudt sin ekskæreste og kørt hende ned i Snøde op Langeland 17. april 2016. Drabsmanden har erkendt dobbeltdrabet, men har krævet nedsat sin livstidsstraf med påstand om, at et ud af to skud mod sin 23-årige ekskæreste med et oversavet jagtgevær var et vådeskud, samt at han efterfølgende ikke kørte ned forud for det andet og dræbende skud mod hende. Foto: Kenneth Skipper