ODENSE: Vil du høre skøn sopransang søndag, så gå i Odd Fellow Bygningen klokken 14. Her har Ældre Sagen hyret operasanger Kiki Brandt til at underholde, og pris for sang, kaffe og kage er 100 kroner. Man møder bare op, hvis det var noget at bruge eftermiddagen på. (RAS)