Tre elever fra Oure Højskole står bag et arrangement for at samle penge ind til krigsramte børn i Syrien.

Oure: Tre elever fra Oure Højskole er gået sammen med Red Barnet og laver søndag et arrangement for at samle penge ind til krigsramte børn i Syrien.

Det sker på Skolerne i Oure, hvor eleverne har fået stillet lokaler og køkkenhjælp til rådighed til indsamlingen, som blandt andet består af et loppemarked, hvor man kan medbringe og sælge ting, man ikke længere bruger. Pengene, der bliver tjent, går direkte til Red Barnet.

Desuden skal der spilles banko, mens der sælges kaffe, te, sodavand og kage - igen med henblik på at sende overskuddet videre til Red Barnets arbejde i Syrien.

Det er de tre elever Nina R. Blæsbjerg (22 år), Alina Andersen (20 år) og Marie Tofting (20 år), der står bag initiativet. Førstnævnte forklarer, at fokus er børnene i regionen omkring det østlige Ghouta.

- Vi vil gerne støtte børnene i Syrien, der i øjeblikket er en del af en helt vild situation med krigen. Bare her i februar var der 300, der mistede livet, og vi har fokus på de børn, som ikke har mulighed for hverken at komme i skole eller modtage medicin, siger hun.

Udover selve pengeindsamlingen er der lagt op til, at deltagerne kan lære mere om situationen i Syrien i løbet af arrangementet.

- Vi vil gerne informere folk noget mere om, hvorfor den er opstået, og hvad der sker i Syrien lige nu, siger Nina R. Blæsbjerg

Indsamlingen foregår mellem klokken 13 og 18. Alle er velkomne.