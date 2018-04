tabu

Følelserne lå uden på kroppen hos både Pelle Hvenegaard og tilhørerne, da han i aftes delte sin meget personlige beretning om kampen for at blive far.

Fredericia: 100 tilhørere sad intenst lyttende, da 42-årige journalist, tv-stjerne, skuespiller Pelle Hvenegaard med både humor og følelserne uden på kroppen delte sin seks år lange kamp for i dag at være far til to-årige Zoe Akhonka. Kampen har han beskrevet i bogen: "Kære Zoe Ukhona", men onsdag aften satte han for første gang ord på de tabubelagte oplevelser, der følger i kampen for at blive forældre, når naturen ikke spiller med.

“ Det er ikke bare det, at man ikke kan blive forældre. Det er hele drømmen om det liv, man har forestillet sig, der bliver ødelagt hver gang. Pelle Hvenegaard

Flere i salen kunne nikke genkendende til Pelle Hvenegaards beretninger og måtte tørre en tåre eller klemme kærestens hånd undervejs, når det kom helt tæt på. Pelle Hvenegaard fik også selv gråd i stemmen ved at genfortælle skuffelsen, når fertilitetsbehandlingen igen, igen gik galt.

- Jeg prøver i bogen at beskrive, hvor barsk det er. Det ved I, der har været det igennem, men det er næsten umuligt at sætte sig ind i. Der er mange ting, vi gerne ville have vidst, som vi ikke var forberedte på. Jeg håber, at bogen kan være med til at give en indsigt, som både de, der skal igennem det, og pårørende kan bruge til noget, sagde Pelle Hvenegaard, som på forhånd havde advaret om, at han nok ville blive berørt, når han første gang skulle omsætte bogen til foredrag.