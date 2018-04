tabu

De to søstre Laura(17) og Klara (19) Søndergaard havde satset deres sparepenge på at få Pelle Hvenegaard til MesseC - og fik ros fra både ham og tilhørerne for initiativet.

Fredericia: Godt 100 havde løst billet til Pelle Hvenegaards foredrag tirsdag aften i MesseC, og det var de to unge arrangører Klara og Laura godt tilfredse med.

- Vi ville godt have solgt 15 billetter mere, så ville det være løbet helt rundt, men vi er glade, sagde de to søstre, inden foredraget gik i gang.

De to har fulgt Pelle Hvenegaard i flere år på de sociale medier, og ikke mindst på instagram, hvor Pelle Hvenegaard lægger billeder af sig og sin lille datter op.

“ Jeg syntes, at det gik rigtig godt. Det var meget rørende. Klara Søndergaard

- Hun er simpelthen så sød, er de to søstre enige om, og de fortryder ikke, at de tog initiativet og satsede sparepenge på at få ham til at starte sin foredragsturné i Fredericia.

- Vi syntes, at det kunne være spændende at høre om deres kamp for at få en datter, men vi vidste jo ikke, om andre også ville synes det. Men vi har fået rigtig god opbakning, så det har været det hele værd, var de enige om.

Både tilhørere og hovedpersonen havde ros til de to gymnasiepiger for deres engagement.

- Jeg synes, det er fantastisk, at de turde binde an på det, før min bog var kommet ud. De anede jo ikke, hvordan den var, eller om nogle ville interessere sig for den, sagde en spændt Pelle Hvenegaard, før sin første optræden.