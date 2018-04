2017-regnskabet for de regionale ruter i Fynbus viser et overskud på godt en million kroner i stedet for det to-cifrede millionbeløb, der var i spil for et par måneder siden

Fra to-cifret millionunderskud til plus på godt en million.

Det er virkeligheden for de regionale ruter i Fynbus, som for få måneder siden stod overfor et helt andet scenarium: en sparerunde på et to-cifret millionbeløb.

Sparekniven, som havde sigte mod de regionale ruter 110 og 920, skabte vild furore og uro på de berørte strækninger i blandt andet Faaborg og Nyborg og ikke mindst i Fynbus-bestyrelsen. Her udbrød der en verbal fight mellem Odense og nogle af de mindre kommuner, som ikke ville bøde med dårligere busruter som følge af besparelser, der blandt andet bundede i forsinkelser på grund af letbane-graveri i Odense.

Sparerunden der blev aflyst I januar stod Fynbus over for en sparerunde på ca. 10 millioner kroner.



Besparelserne skulle findes på de regionale ruter.



Region Syddanmark bruge hvert år 100 millioner på ruterne.



Rute 110/111 mod Faaborg og 920 mod Nyborg var i sigtekornet.



Årsagen var ifølge Fynbus faldende passagertal- og indtægter.



Letbane-arbejdet i Odense C blev angivet som en af hovedårsagerne.



En intern regnefejl i Fynbus blev afdækket i starten af februar.



Regnefejlen aflyste sparerunden.

Den hidsige diskussion mellem land og by løjede af, da sparerunden blev afblæst, fordi Fynbus opdagede en intern regnefejl, og nu er regnskabet for 2017 og dermed de faktiske tal for det offentlige trafikselskab på gaden, og for den regionale del viser det, at et forventet underskud på 14,4 millioner kroner er vendt til et overskud på 1,1 million.