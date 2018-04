Øko- eller konventionelt landbrug: Alternativet tager fejl på alle punkter

Replik: Christian Poll (landbrugsordfører, Alternativet) skælder i avisen Danmark ud på moderne landbrug og fremhæver økologi som bæredygtigt og vejen frem.

Han mener, at naturlig gift er bedre end menneskeskabt, som er "designet til at slå ihjel".

Men han tager fejl på alle punkter.

For det første kunne økologisk landbrug slet ikke klare sig uden massivt større tilskud end moderne landbrug. Og så længe udbytterne på marken er 30-50 pct. lavere for de fleste økologiske produkter, selv om der tilføres ikke-økologisk gødning, er produktionen ikke bæredygtig.

Det kan godt være, at man pga. den politiske hetz imod moderne landbrug har højere driftsresultater pt, men havde man forholdt sig til fakta i stedet for politiske fatamorganaer, havde det set anderledes ud.

Al gift er udviklet til at slå ihjel. Ellers var det ikke gift. Og det gælder både naturlig og menneskeskabt. Forskellen er typisk, hvor fokuseret (smal) effekten er. Her er menneskeskabt gift igennem årene blevet meget fokuseret, så den rammer så lidt "ved siden af" som muligt.

Modsat er det med naturens gift, der bruges i økologi. Her virker mange giftstoffer meget bredt. To eksempler kunne være BT Toxin fra bakterier og Spinosad, der er et planteekstrakt. De er begge meget bredt virkende og vil også skade f.eks. bier.

Men det ignorerer Poll fuldstændig.

Men det er ikke det største problem ved økologien. Det største problem for de økologiske varer er forurening med skadelige bakterier og fremmedstoffer. F.eks. indeholder økologiske varer langt oftere campylobacter bakterier - som gør tusinder af danskere syge hvert år. Økologerne ved godt at næsten al økologisk kyllingekød indeholder campylobacter. Det viste en undersøgelse fra 2015.

Og tallet falder ikke. For smitten kommer fra jorden dyrene går på - og det gør os syge i hobetal. Dernæst er det store problem ved økologi prisen. Det vil koste danskerne mindst 20 milliarder kroner ekstra i fødevarepriser om året at spise økologisk, og lægges de højere tilskud oveni stiger tallet til næsten 30. På grund af de lavere udbytter vil naturen også skulle betale en høj pris, for vi vil skulle pløje meget mere natur op, for at dyrke de samme mængder fødevarer. Det vil gå ud over biodivsersiteten. Igen, ikke særlig bæredygtigt.

Så Poll bør åbne øjnene. Fint, at rige politikere som Poll få har masser af penge og råd til at deres fødevareproduktion skal optage mere plads i naturen end os andres. Det er trods alt stadig et frit land at handle mad i. Men det er ikke vejen for landet som helhed. Ikke hvis man ser på, hvad der er fornuftigt og faktuelt.