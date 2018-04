Vestfyns Teater er klar med deres program for 2018/19-sæsonen. Der er både nyt, klassikere og noget for børn.

Assens: Så er det ganske vist: Programmet er trykt og Vestfyns Teater kan til deres 2018/19-sæson præsentere et teaterstykke i Det Røde Pakhus i Assens for første gang. Det fortæller teaterformand Bent Damsbo om stykket "Flygt", der handler om en flugt til Sverige under Anden Verdenskrig.

Program Vestfyns Teater 2018/19 25. august: "Flygt".20. september: "Sne".



5. oktober: "Peer Gynt".



11. oktober og 20. marts: "Forehøret over Lucullus"



24. oktober: "Præsidenterne".



7.-8. november: "Takt og tone".



21. november: "Afsporet".



23. januar: "Livet - hvor svært kan det være?"



4. februar: "King Lear".



26. februar: "Kunsten af dø".



12. marts: "Emil fra Lønneberg".



9. april: "Svend, Knud og Valdemar".



Billetsalg starter 10. april. Mere om priser, spillested og anden info om forestillingerne finder du på vestfynsteater.dk.

- Det er en forestilling, der beskriver flugten over Øresund under krigen. De ville gerne spille i et maritimt miljø. Og hvor pokker var så det? Så fik jeg øje på Det Røde Paktus, siger Bent Damsbo om den ene af i alt 12 forestillinger.

Flere danske stjerneskuespiller dukker op på Vestfyn i løbet af sæsonen - bl.a. Karen-Lise Mynster, Kirsten Olesen, Preben Kristensen, Henrik Lykkegaard og Vigga Bro.