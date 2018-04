Frivilligt arbejde

Kværndrup: Med formålsparagraffen, "At være et socialt samlingssted for gæsternes skyld, og være et fristed og samlingssted for borgerne i lokalområdet", blev Café Kværndrup oprettet i Røde Kors regi i marts 2016.

Onsdag 28. marts i år, præcis to år efter første åbningsdag, deltog 25 personer i fejringen af "fødselsdagen", og det skete i et hyggeligt samvær med "æggekage med det hele".

Sarah Andersen, der er frivillig aktivitetsleder af Café Kværndrup, er glad for den modtagelse, initiativet har fået.

- Cafeen har skullet finde sin form, og det har ikke altid været lige let. Så derfor er det meget tilfredsstillende, at vi nu kan se, at den har god tilslutning fra brugerne, siger hun.

Caféen drives udelukkende af frivillige. Man kan man købe mad og drikke til overkommelige priser og være med til at bestemme, hvad caféen skal byde på, og som et fast indslag byder programmet hver onsdag på middag, som fremstilles i et fællesskab af deltagerne selv.

Målet er, at caféen skal fungere som et helle og et fristed i hverdagen uanset, hvem man er, og med cafeen har borgerne i Kværndrup og omegn fået et fast mødested på Odensevej 26 A, hvor man kan få nye bekendte eller udvikle nærmere bekendtskaber med flere medborgere.