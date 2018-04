Den tidligere landsholdsspiller Brian Priske vender tilbage i vante omgivelser, når han til sommer igen bliver assistenttræner i FC Midtjylland.

Her har Priske tidligere været assistent i fem sæsoner, og den 40-årige tidligere forsvarsspiller var med, da FC Midtjylland vandt mesterskabet i 2015.

Siden skiftede han til FC København, men samarbejdet med cheftræner Ståle Solbakken blev kortvarigt.

Brian Priske mener dog, at han vender tilbage som en bedre assistenttræner, når han tiltræder i jobbet 1. juli.

- Jeg kommer tilbage til klubben med en stor faglig ballast og større erfaring.

- Jeg har været ude at prøve mig selv af i en anden fodboldkultur med et andet dna og miljø og har haft muligheden for at se fodbolden fra en anden synsvinkel, og det har været enormt givende, siger Brian Priske til klubbens hjemmeside.

I FC Midtjylland kommer Priske til at arbejde tæt sammen med Jess Thorup igen, og det har cheftræneren store forventninger til.

- Jeg er meget begejstret for, at man kan hente en kapacitet som Priske ind. Han har erfaring fra øverste hylde både som spiller og træner.

- Fra min stol er det et fantastisk stærkt team, jeg bringer sammen til trods for, at vi må vinke farvel til Lars (Lars Knudsen, red.). Jeg glæder mig meget til gensynet, for vi havde et fantastisk samarbejde, siger Jess Thorup.