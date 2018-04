Virksomhederne er nødt til at hjælpe med at få faglærte nok

Som Dansk Metal har nævnt mange gange i den offentlige debat, kan industrien komme til at opleve store rekrutteringsproblemer i den nære fremtid. Det skal tages alvorligt. Samfundet kan nemlig miste milliarder af kroner, hvis ikke virksomhederne har de dygtige, faglærte hænder, der skal til for at producere de ordrer, der efterspørges fra ind- og udland.

Foruden at produktionen skal automatiseres og robotiseres, er svaret på udfordringen, at den kvalificerede arbejdsstyrke skal udvides. For det første skal flere unge og voksne tage en erhvervsuddannelse, men lige så vigtigt skal flere ledige ind på arbejdsmarkedet.

Det kunne være Morten på 51 år, der har arbejdet som maskinarbejder i 30 år, og som blev ledig i marts 2017, som konsekvens af en række nedskæringer. Det kunne være Daniel på 24 år, der blev færdigudlært it-supporter i januar 2017, men som stadig mangler sit første job. Fælles for dem er, at de søger alle de job, de kan finde, og at deres selvtillid daler for hvert afslag, der tikker ind på deres mail.På trods af, at vi har en historisk lav ledighed i Dansk Metal, har omkring 16 procent af vores ledige medlemmer over 12 måneders ledighed bag sig. Det er alle medlemmer, der brændende ønsker at arbejde, men som måske mangler den sidste selvtillid eller de helt rigtige kvalifikationer til at få foden helt ind ad døren på arbejdsmarkedet.

I Dansk Metal bedriver vi en skræddersyet indsats mod langtidsledighed, der fokuserer på en håndholdt og individuel indsats for vores ledige medlemmer. Vi har personlig jobformidling, hvor vi opsøger virksomheder, der kan matche medlemmets jobønsker, kompetencer og kvalifikationer. Det har haft stor succes og flere som Morten og Daniel - der ellers var ved at kaste håndklædet i ringen - er kommet i job. Således har vi over de senere år formidlet mere end 9.000 medlemmer i job via vores tillidsmænd og lokale Metal-afdelinger.

Men vi kan ikke gøre det alene, virksomhederne skal løfte en større del af ansvaret. De skal turde ansætte folk med længere ledighed bag sig. De skal forstå, at viljen er der, og at længden af ledighed ikke betyder, at de ledige ikke kan passe godt ind på arbejdspladsen. Faktisk kan de blive de mest loyale medarbejdere, hvis bare de får muligheden for at bevise deres værd.

Det klinger hult, når virksomhederne råber, at de ikke kan finde medarbejdere på metalområdet, hvis de ikke først har været forbi Dansk Metal og rådført sig om ledige medlemmer, der kunne være interessant for deres virksomhed. Og skulle der være udfordringer med kvalifikationerne, og den ledige for eksempel mangler et enkelt kursus, så håndterer vi det det nemt i samarbejde med jobcentret.

Vi tager vores del af ansvaret, spørgsmålet er, om virksomhederne også er parat til at løfte deres?