Toårige Max Bjørn Jørgensen lider af sjælden gensygdom, der er så slem, at lægerne vurderer, at han kun bliver 19 år. Hvis den rette donor dukker op, kan Max blive helt rask.

Louise Jørgensen og Kenneth Bjørn Hansen fra Odense har søgt i alle donorregistre verden over. Men uden held.

Deres to-årige søn Max Bjørn Jørgensen lider af en sjælden gensygdom, der svækker hans immunforsvar så meget, at lægerne lige nu vurderer, at han kun kommer til at blive 19 år gammel.

Men hvis den rette stamcelledonor dukker op, kan Max dog blive helt rask.

I håb om at den rette donor er derude et sted, har Louise Jørgensen derfor skrevet et opslag på Facebook, hvor hun opfordrer alle til at melde sig som blod- og stamcelledonorer.

For selv om Max ikke har brug for blod, skal man først være bloddonor, før man kan blive stamcelledonor.

Facebook-opslaget er blevet delt næsten 750 gange, og Louise Jørgensen har fået mange positive henvendelser.

- Folk er utroligt søde. Men der er også mange førstegangsbloddonorer. Så jeg håber, at folk holder fast i at være donorer, for der kommer til at gå nogle måneder, fra de donerer blod, til de kan blive stamcelledonorer, siger hun.

- Vi kan ikke bruge folks blod til noget, men det er der rigtig mange andre, der kan. Så man gør noget godt uanset. Men for os er det stamcelledonationen, der er den ekstremt vigtige, fortsætter hun.