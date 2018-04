Lad Ærø klare det selv

Man forstår godt, at bryllupsarrangørerne på Ærø kvier sig ved tanken om en centralt statslig enhed, som skal sikre, at de mange udenlandske par, som bliver viet på blandt andet Ærø, ikke bliver viet på falske forudsætninger og med falske papirer.

Hensigten med enheden er sådan set sympatisk nok. Uanset hvor mange millioner brudeparrene og deres gæster lægger på Ærø, og uanset hvor mange ellers hårdt tiltrængte arbejdspladser, bryllupperne giver, så nytter det ikke noget, hvis det hele er bundet op på fusk, snyd og proformaægteskaber.

“ Hvornår har "en statslig enhed" sidst rimet med "handler hurtigt" og "henvende sig elektronisk"?

Der er bare ikke noget som tyder på, at det er tilfældet.

Til gengæld tyder noget på, at børne- og socialminister Mai Mercado (K) er i gang med at skyde gråspurve med kanoner med sit forslag om den statslige og centrale enhed.

En opgørelse fra Ærø Kommune viser, at det er i under to procent af sagerne, at man fra kommunens side har haft mistanke om proformaægteskaber. Det er et stykke fra de 10 procent, som medlemmerne af Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg tilsyneladende tror, der er tale om.

På Ærø frygter man, at enheden bliver en bureaukratisk stopklods for ægteskaberne, men det er der slet ikke nogen grund til, forstår man på Venstres familieordfører, Carl Holst. Thi enheden må ikke modarbejde ægteskabskommunerne.

- Det gør man ved at sørge for, at den centrale enhed, der skal vurdere, om papirer er ægte, handler hurtigt, og ved, at man skal henvende sig elektronisk, siger Carl Holst i dagens avis.

Formentlig som et forsøg på at berolige de ængstelige.

Det virker bare ikke helt efter hensigten.

Hvornår har "en statslig enhed" sidst rimet med "handler hurtigt" og "henvende sig elektronisk"?

Eksemplerne på det modsatte er modsat talrige.

I stedet for at gå den slagne vej og oprette endnu en centraliseret og statsstyret enhed, kunne regeringen vælge at lægge kompetencen ud lokalt. Lad dog blandt andre Ærø Kommune bevise, om man er i stand til at løfte opgaven. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, så kan regeringen altid samle enheden i København.

Det var for eksempel Ærø Kommunes eget vielsesteam, som begyndte at føre statistik over antallet af proformaægteskaber, da man mente at kunne konstatere en stigning.

Bryllupsindustrien er blevet big bussines, og brudeparrene strømmer til Danmark og især Ærø netop på grund af den smidige sagsbehandling. Der skal ikke lægges mange hindringer i vejen, før parrene vælger at blive hjemme eller finde et andet sted at gifte sig.