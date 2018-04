Ærøskøbing: Der måtte tages grove midler i brug tirsdag morgen, da den flap, der ellers normalt skal sikre en nem og jævn af- og påkørsel på færgen, havde sat sig fast. Første gang var da færgen kom i havn kl. 8.20, hvor arbejdet med at få flappen på plads resulterede i en 30 minutters forsinkelse, som færgen efterfølgende kæmpede med at indhente resten af dagen. Anden gang skete det ved det, der skulle have været 11.35-afgangen, men som endte med at blive en 12.05-afgang i stedet.- Der er som sådan ikke noget sikkerhedsmæssigt farligt ved, at flappen ikke kan komme ned, men den hænger blot i en enkelt wire, og det kan vi jo ikke forsvare at lastbilerne skal køre hen over, forklarer direktør for Ærøfærgerne, Keld Møller. (pebp)