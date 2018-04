Aarup: Dana Fuchs Band er på vej hertil og spiller på Industrien fredag 20. april kl. 20.

Dana Fuchs har udgivet en spritny CD "Love Lives On". Hun gæstede Industrien i april for tre år siden.

Hun er den store soulstemme fra New York. Med rødder i Florida, hvor hun sang gospel i det lokale kirkekor, har Dana Fuchs arbejdet sig op til at være et lysende talent i New Yorks rock- og bluesklubber. Hendes musik ligger helt klart i forlængelse af den store soul- og bluestradition fra Aretha Franklin, Janis Joplin og Etta James. Stemmen lever op til forbillederne, og hun skriver sine sange selv./EXP