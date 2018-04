Nordfyns Erhverv og Turisme skal igen have ny formand. Per Maegaard har trukket sig.

- De foregående formænd har gjort det hårde arbejde med sammenlægningen og struktureringen. Kent Stenvang lavede det helt store hestearbejde med at lægge de to enheder sammen. Derfor bliver jeg formand for en organisation som virker, og hvor der er styr på tingene, siger han.

Per Maegaard fortsætter som næstformand sammen med Mette Skifter fra Hasmark og Bogense Strand Camping, og Jimmy Rasmussen er glad for, at de to første formænd videregiver en stærk organisation, som allerede er bygget op.

- NEET laver et stykke fantastisk arbejde, som jeg gerne vil bakke op omkring. Der kommer nogle fede tiltag til Nordfyn på grund af netop den organisation, fx cykelcross. Det er fedt at være med til at sætte Nordfyn på landkortet, siger han.

Ny formand for Nordfyns Erhverv og Turisme bliver 46-årige Jimmy Rasmussen fra bygge- og ingeniørfirmaet Poul Rasmussen A/S i Otterup. Han har været næstformand i et år, men har været en del af bestyrelsen siden sammenlægningen af Nordfyns Turisme og Nordfyns Erhverv.

- Derfor bliver jeg nødt til at lægge mit fokus der. Det var aftalt, at Allan Nielsen ville stoppe. Jeg blev valgt i 2007, og jeg er længst siddende bestyrelsesmedlem, så det var nok meget naturligt, at jeg skulle være formand, siger Per Maegaard, der har været næstformand i bankens bestyrelse siden 2008.

Nordfyn: Det kun lige godt et år siden, at Per Maegaard overtog formandsposten i Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) fra Kent Stenvang, men han stopper allerede nu, fordi han er blevet formand for bestyrelsen i Nordfyns Bank, hvor han afløser Allan Nielsen.

Per Maegaard føler sig også sikker på, at den nye formand er den rigtige til at fortsætte arbejdet.

- Han er en god fyr, og han har ideerne og kompetencerne til at bære NEET videre, siger Per Maegaard og slår fast, at han har været glad for sit år som formand.

Ifølge Jimmy Rasmussen selv bliver hans opgave nu at sørge for, at man har de rigtige personer på ledelsesposterne, ligesom der fortsat skal udvikles nye events på Nordfyn.

- Men jeg skal også være sparringspartner for direktøren (Per Olesen, red.), holde ham på sporet og sørge for at tingene kører, hvilket de allerede gør. På et tidspunkt skal vi også finde ud af, hvad vi skal efter VM i cykelcross. Det kan ikke hjælpe noget, at vi venter, indtil det er overstået. Det tager tid at løbe sådanne ting i gang, og vi vil meget gerne have nogle fyrtårne og store begivenheder på Nordfyn, siger han.

Jimmy Rasmussen er uddannet ingeniør og har været selvstændig siden 2005. Han er i dag medejer af Poul Rasmussen A/S, som beskæftiger 45 ansatte i to afdelinger. Den ene er afdeling for privatkunder, mens erhvervsafdelingen står for større projekter som hal- og domicilbyggerier. Virksomheden har blandt andet lavet de 20 huse på Banepladsen i Otterup og er i øjeblikket i gang med at bygge huse i Nyborg.