Nyborg/Vindinge: Først skulle der være fodboldskoler i Vindinge og Nyborg, hvis forhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked ender med strejker og lockout. Så blev det aflyst efter pres fra lokale fagforeninger. Og nu er beslutningen lavet om igen, så der alligevel arrangeres fodboldskoler i tilfælde af konflikt.

Beslutningen om alligevel at gennemføre fodboldskolerne er truffet, efter at forbundsformand i FOA Dennis Kristensen har blandet sig i sagen og sagt, at der ikke er noget forkert i, at fodboldklubber rundtomkring laver fodboldskoler som et tilbud til børn, der ikke kan gå i skole på grund af konflikten.

- Vi har hele tiden gjort det her for børnenes skyld. Så derfor vælger vi sammen med vores partnere i Vindinge Boldklub at afholde det alligevel. Vi er her jo kun for børnenes skyld, siger Henrik Gaunsbæk, ungdomsformand i Nyborg GIF, til DR.

Det var lige den modsatte holdning, de lokale afdelinger af 3F, pædagogmedhjælpernes fagforening PMF, Dansk Sygeplejeråd og FOA gav udtryk for i et brev til de østfynske fodboldklubber i sidste uge. I brevet skrev de lokale fagforeningsfolk blandt andet om lockout-fodboldskolerne:

- Disse lovlige kampskridt, som både strejke og lockout er, tåler ikke sådanne omgåelser og er i direkte strid med tankerne bag den danske model. I en fodboldklub ændrer man jo heller ikke på reglerne under en fodboldkamp.

Og det var den henvendelse, der fik ungdomsformanden i Nyborg G & IF fodbold, Henrik Gaunsbæk, til at aflyse fodboldskolen.

Sagen bliver ikke mindre forvirret af, at klubberne i Vindinge og Nyborg ikke var enige om aflysningen. Og heller ikke i den lokale fagbevægelse var der enighed. Hverken Danmarks Lærerforening eller BUPL, pædagogernes fagforening, ville skrive under på brevet til fodboldklubberne, fordi de to foreninger ikke kan se noget forkert i at arrangere fodboldskoler under konflikt.