Ullerslev: Tiden nærmer sig stille og roligt maj måned, hvor jorden som regel er tør igen, og duften af nyslået græs begynder at brede sig. For nogle er der dog lagt en midlertidig dæmper for forårets havearbejde, da en tyv har stjålet deres plæneklipper af mærket Stiga.

Fyns Politi oplyser, at tyveriet skete på Kertemindevej i Ullerslev i perioden mellem fredag klokken ni om morgenen og mandag klokken fem om aftenen. Indbrudstyven fik adgang til plæneklipperen ved at klippe en hængelås til en vognport over.