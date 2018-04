Frits Schjøtt, der i 25 år havde psykiatrisk praksis i Svendborg, er blevet sigtet for at have hjulpet en anden læge med at hjælpe syge patienter til at dø.

Svendborg: Den tidligere speciallæge i Svendborg, Frits Schjøtt, har to gange skrevet dødelige doser Fenemal ud til patienter, som han aldrig har mødt, og derfor er han blevet sigtet af Fyns Politi. Det skriver Radio 24Syv. Sagen begynder, da politiet sigter den pensionerede overlæge Svend Lings i 2017. 76-årige Svend Lings har, mener politiet, hjulpet syge patienter med at begå selvmord, og da han bliver sigtet, får han frataget sin autorisation og kan dermed ikke udskrive recepter. Det standser ham ikke.

Ifølge Radio 24Syv får han en anden pensioneret læge, 83-årige Frits Schjøtt, til at udskrive medicinen. Det sker to gange. Den ene gang udskriver Schjøtt, der i 25 år har drevet psykiatrisk praksis i Svendborg, Fenemal til sig selv og overdrager det til Svend Lings - velvidende, at han vil videregive det til en person, der ønsker at tage sit eget liv. Anden gang skriver Frits Schjøtt efter anmodning fra Svend Lings den dødelige dosis Fenemal direkte ud til personen, som ønsker at begå selvmord, og ifølge Radio 24Syv forklarer han senere politiet, at han udmærket vidste, hvad medicinen skulle bruges til.

Går ind for aktiv dødshjælp

Frits Schjøtt erkender, at han har udskrevet de dødelige doser medicin og fortæller, at han har gjort det, fordi han går ind for aktiv dødshjælp. - Han (Svend Lings, red.) bad mig om at udskrive den medicin og forklarede - som sandt jo er - at det var, fordi han havde fået inddraget sin autorisation. Og han ville gerne hjælpe de mennesker, som han hidtil havde hjulpet, og dertil skulle han bruge medicin. Han spurgte, om jeg var villig til at træde til i stedet for. Og det var jeg, har Frits Schiøtt sagt til Radio 24Syv. En af dem, han skrev medicin ud til, er en 44-årig mand, som lider af neuropati - kroniske smerter i nervebanerne.