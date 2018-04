Ollerup: Sanger og guitarist Kira Skov skulle have spillet på spillestedet Olferts i Ollerup Forsamlingshus sidste forår. Få dage før døde hendes mand og bandets orkesterleder Nicolai Munch Hansen, og koncerten blev naturligvis aflyst. Lørdag kommer Kira Skov, der for en måned siden udgav et hyldestalbum til sin afdøde mand, "The Echo of You". Hun giver koncert på Olferts sammen med trommeslager Silas Tinglef, gutarist Oliver Hoiness, violinist Maria Jagt og Anders Christensen på kontrabas. Koncerten "Ekko af Nicolai" indeholder blandt andet de ni nye sange. Som altid kan man spise økologisk mad inden koncerten.

Klokken 18 åbnes dørene. Bestilt mad er klokken 19, og musikken starter klokken 21 (makj).