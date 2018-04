Pia Tafdrup fortsætter indsatsen med at beskrive vores fem sanser i lyrisk forklædning.

At skulle arbejde inden for snævre rammer kan i bedste fald være frigørende, i værste fald en spændetrøje. Pia Tafdrup har i de senere år pålagt sig selv at digte om vores fem sanser. Foreløbig er det blevet til tre. Efter smag og lugt er turen nu kommet til synssansen, til øjnene, som hun kalder " kraniets kloder" i sin nye bog, der har titlen "Synet af lys".

Digtsamlingen er inddelt i ni dele med hver sin titel. Der er antydet en tidslinje i værket, som går fra det nyfødte barns udfrielse af "grottemørket" og oplevelse af lys til de "tunneler af lys", der venter den døende. De stærkest virkende digte findes i bogens sidste del, som bærer titlen "Sjælen i øjet". Fra en tidligere digtsamling husker man måske Pia Tafdrups tætte forhold til faderen, og i digtet "Gennemlyst" gentages dette tema på smukkeste vis. De første linjer lyder "Far, dit blik forbandt/ dit væsen med mit".

Intensiteten i digtene skifter meget. Digtet "Øjnene, kraniets kloder" er en anatomisk gennemgang af øjet og løfter sig ikke rigtig. Men tit mærker man løvens klo i digtene, som i "Begæret fødes nat efter nat", hvor jeget ønsker, at det bare er kroppen, der ser, og at en ild må brænde under huden. En slags nulpunktstilstand, hvor alt er begær. Nøgleordet "helst" lader en opfyldelse stå åben.

Øjet ser som regel det forventede, og der ses rigtig meget i disse tekster, steder, byer, kunst, men det går også den modsatte vej, nemlig "når øjets lys selv bliver set, af et kærligt blik, måske", som der står et sted.

Er Pia Tafdrups bog så frigørelse eller spændetrøje? Meget af det første og lidt af det sidste vil jeg mene. Værket er hermed anbefalet.

Pia Tafdrup: "Synet af lys". Gyldendal. 148 sider. 199,95 kroner.