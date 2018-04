Foreningsliv

- Vi har fået et lokalt jazzband, Citygo Jazz Band med Anne Farup som solist, til at komme og spille traditionel jazz, lyder det fra Rikke Dyrgård Kaspersen, der sammen med sin mand, Martin, ser frem til dagen med spænding.

Ringe: Under navnet, "Liv i Ringe Stationsbygning", har Rikke og Martin Dyrgård Kaspersen kastet sig ud i et foreningsprojekt, hvor den gamle togstation i Ringe skal tilføres nyt liv, og et jazz-arrangement lørdag 14. april bliver det første skud på stammen.

- Det er vores hensigt at integrere så mange som muligt af de lokale butikker i vores arrangementer, siger Martin Dyrgård Kaspersen og lader forstå, at alle handlende er velkomne til at deltage ved arrangementerne.

Der er gratis entré til jazz-arrangementet, og det er det første egentlige arrangement i stationsbygningen, efter at ægteparret holdt fastelavnsfest 11. februar i år. Dengang håbede de på, at 20-30 ville deltage, men der dukkede 110 personer op.

- Det viser, at vi er nået ud til folk, og at de har fået øjnene op for, hvad vi vil med det her sted, sagde Rikke Dyrgård Kaspersen dengang, og parret håber på, at den tendens vil fortsætte.

- Der er ikke grænser for, hvad der kan arrangeres i togstationen, og på lørdag, når musikken holder pause, vil Martin og jeg fortælle lidt om, hvor langt vi nu er i processen og om, hvilke muligheder man har som borger i Ringe for at bruge bygningen, lyder det fra Rikke Dyrgård Kaspersen.

Foreningen lejer stationsbygningen af DSB, og huslejen er 9000 kroner. Foreningen har fået 30.000 kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget til projektet. Derudover har Rikke og Martin Dyrgård Kaspersen selv postet 20-25.000 kroner i projektet, og Andelskassen har givet 15.000 kroner.