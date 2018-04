Debat: Demokratisk ånd og tankegang

Læserbrev: Naturligvis må chefredaktør Carsten Olsen have sine egne personlige meninger, akkurat som alle vi andre må det. Og selvfølgelig må han også give udtryk for sine personlige meninger. Det kan han gøre i et læserbrev. Men når han udtrykker sig som chefredaktør i en leder her i avisen, er sagen en anden. Her er det ikke Carsten Olsens private meninger, der skal lægges frem for læserne. Her er det de holdninger, som Fyns Amts Avis kan stå inde for, der kan præsenteres. Og jeg er helt overbevist om, at avisens officielle holdning er en ganske anden end den, der med overskriften "Frastødende symbolpolitik" bliver lagt frem på lederpladsen den 8. april.

Emnet er det burkaforbud, der er på vej, og som af Carsten Olsen betegnes som fremmedfjendsk og religionsforskrækket. Og han spørger: "Kan man i et frit og demokratisk samfund virkelig forbyde borgerne at bære ganske bestemte beklædningsgenstande?" Svaret på det spørgsmål er ganske enkelt: "Ja, det kan man - netop fordi det er et frit og demokratisk samfund". Netop derfor har vi ikke blot en naturlig ret, men også en naturlig forpligtelse til at gøre klart, hvad det er for et samfund, vi ønsker at leve i. Der er næppe mange danskere, der ville acceptere, at grupper af nynazister marcherede rundt i naziuniformer og med hagekors for at udbrede den ideologi, som de står for. På samme måde er vi et altovervejende flertal af danskere, der ønsker at gøre det klart, at vi ikke ønsker at blive involveret i den religiøse ideologi, som burka og niqap er udtryk for.

Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der ville være 150 eller 200 personer i naziuniformer, eller om der er så få som 150-200 kvinder, der - med Carsten Olsens ord - ifører sig "Beklædningsgenstande, som med baggrund i en religiøs fortolkning af begrebet "ærbarhed" bæres af muslimske kvinder". Det er alene et spørgsmål om de ideologier, der demonstreres gennem påklædning, og som vi ikke ønsker udbredt her til lands. Carsten Olsen ser det som "helt åbenlys mangel på elementær demokratisk ånd og tankegang".

Vi er en hel del andre, der ser det som helt åbenlyst udtryk for elementær demokratisk ånd og tankegang.