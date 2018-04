Debat: Dorthe Lynges blodrøde spor ... Magtens spor

Læserbrev: Da Dorthe Lynge på TV2 Fyn i går, udstilles som en person, der trækker blodrøde spor efter sig, får hun hurtigt drejet sagen over på bl.a. min person!

Dorthe Lynge udtaler, at det drejer sig om magt.... og jeg må desværre give hende ret.... det handler om magt, hendes magt.... magtbegær og økonomi....

Jeg skal her redegøre for hvad magt er....

Magt er når man som Dorthe Lynge, tigger og beder mig om at komme tilbage i partiet, for som det første, at bruge mig til et læserbrev, hvori der skrives mod Jens Munk.... og det er godkendt af hende og hun skulle nok få formand Jakob Broegård til at stå ved et også!

Der fik jeg så min første indkaldelse til "kammeratlig samtale" med Blod Poul.... På mødet stod jeg alene, da Dorthe intet sagde om hendes engagement og forblev tavs....

(Denne viden ved Dorthe Lynge, Lars Kalmar, Erland, Jesper og Jens, for det fortalte jeg på første gruppemøde, hvilket Dorthe bekræftede).

MAGT er når man er fuldtidsfolketingspolitiker, plejeforældre og så forsøger at forhandle en formandspost til sig selv oveni!

MAGT er når man uden om sin nyvalgte gruppe, sender udvalgsliste til forvaltningen, hvor Dorthe Lynge indstiller sig selv til 3 udvalg, 1 til Jesper og jeg!

MAGT er når man vil ofre et medlem (Jesper Larsen), fordi man ikke selv vil aflevere et udvalg!

Det modsatte af magt her er: AT JEG afleverede det, for at skabe fred!

MAGT er når Jesper lufter tanken om at levere det ene udvalg tilbage, at Dorthe Lynge ringer ham op og siger, det udvalg skal jeg have, Morten skal i hvert fald ikke!

MAGTMISBRUG, er når Dorthe Lynge får overtalt lokalbestyrelsen (eller rettere, dele af den) til at indstille mig til eksklusion, fordi jeg ville foretrække Jens som gruppeformand....

Så Dorthe Lynge har ret, når hun siger det handler om magt... hendes magtsyge!

Jeg har nu lagt sandhederne på www.dfsvendborg.dk, hvor båndede samtaler med Poul Lindholm fortæller om Dorthe, der adskillige gange har bedt dem ekskludere medlemmer på Sydfyn, også Jakob Broegård....

Udskrifter af messenger, der viser, hvordan Dorthe forlanger man skriver mod den og den og den...., mails, som viser det samme....

For at kunne logge ind på det læsestof skal man bruge en kode, men ikke Ullemose, for som det kan ses, hedder hun Lynge, og jeg kender faktisk 2 brødre og deres far, som ikke fortjener, at det efternavn skal bruges til så meget ondt!