Min Mening: Hundeopdragelse fra A - Å

Min kæreste og jeg, har kastet os ud i et spændende projekt. Vi har besluttet os at anskaffe os en lille labradorhvalp. Det er der mange andre mennesker, som har, men da ingen af os før har haft hund, og dermed heller ingen erfaringer med opdragelse af en sådan størrelse, så gør det det alligevel lidt spændende og en smule angstprovokerende.

Jeg er nok typen som engang imellem kaster mig ud i ting med hovedet først, hvor min kæreste er lidt anderledes indstillet. Der bliver læst fra A-Å om at have en hund, og det skal jeg naturligvis indvies ind. Det har været en viden, der til tider har været berigende, klam samt ikke mindst overraskende, og det har efterladt mig med en hel del spørgsmål.

Ligesom i menneskeverdenen er det åbenbart blevet meget populært at bruge den anerkendende pædagogik, og man må for alt i verden ikke skælde hunden ud. Det vil sige, at når det lille kræ har flænset dine yndlings Nike Free sko, har skidt på det ægte tæppe og pisset i sofaen, så skal du tælle til 10, og rose den for hvor dygtig den er, til ikke at bide de andre par sko i stykker, ikke har skidt meget på tæppet eller ladet være med at pisse i den gode ende af sofaen. Det kan jeg godt mærke på mig selv, bliver lidt af en udfordring, og et sted hvor jeg i den grad kommer på dybt vand.

Så har det været hele dilemmaet: "Skal I så have en han-hund eller en hun-hund? Øøh bøøh... Også her er vi blevet bombarderet med tvetydige og overraskende oplysninger.

Ja, altså tæverne har menstruation to gange om året, og kan gå og bløde over det hele, mens hannerne skal afmærke deres territorium og kan finde på at pisse over det hele. Hunnerne kan være rolige, men også arrogante, mens hannerne kan være trofaste, men også strejfere, ligesom en sofapude eller et underben kan virke som den lækreste hun-hunderøv, og så får den ellers hele armen som en anden Duracell kanin.

Hvad skal hunden hedde? Ja se, der er vi nok heller ikke helt enige på hjemmefronten. Jeg synes, at hunde ofte får nogle lidt kedelige, traditionelt søde hundenavne, som Fido, Plet, Freja og Princess. Jeg er derimod meget mere tilhænger af gode traditionelle navne, som Ulla, Bent, John eller Hjørdis. Lige på det punkt, må jeg nok erkende, at jeg kommer til at trække det korteste strå.

Endelig vil jeg prøve at bidrage med nogle af de nye ting, jeg har lært om hunde, hvis der er andre, der har været ligeså uvidende som mig.

Hundemoderen spiser ungernes lort. Det er jeg trods alt glad for ikke foregår i menneskeverdenen. I hvert fald, hvad jeg ved af.

Hunde slikker sig selv og hinanden rene efter toiletbesøg og menstruation. Igen må jeg nok bare sige, at jeg ville kigge lidt ekstra mærkeligt, hvis det foregik blandt os mennesker nede i parken.

Hunde kan komme til at tisse både af glæde og af skræk. Så er det nødvendigt at finde en mellemvej, hvor hunden bare er mellemfornøjet hele tiden. (Ironi kan forekomme).

Hunde drømmer ligesom mennesker, og kan både have våde drømme men også mareridt.

En hund kan lugte en million gang stærkere end mennesket samt høre 10 gange stærkere, så overvej derfor, om du har åben dør, når du er på toilettet. Bare for hundens skyld.