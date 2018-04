Kommunalbestyrelsen vedtog mandag at fremrykke Øhavets Smakke- og Naturcenters årlige tilskud på 100.000 kroner, så Smakkecentret står til at få det tilskud, der ellers først skulle falde næste år, allerede i år. Med beslutningen fulgte en løftet pegefinger.

Langeland/Strynø: En enig kommunalbestyrelse godkendte mandag, at Øhavets Smakke- og Naturcenter får fremrykket deres årlige tilskud på 100.000 kroner. Dermed kommer tilskuddet for 2019 allerede i år, hvis Smakkecenteret fremsender et budget, der kan godkendes.

Smakkecenteret, der i flere år har haft en trængt økonomi, har for nyligt indgået et samarbejde med Magleby Fri- og Efterskole, hvor efterskolen både kommer til at stå for driften og samtidig opretter en afdeling på Smakkecenteret. Og til den afdeling skal centret bruge et forskud på tilskuddet.

Ifølge dagsordenen fra kommunalbestyrelsesmødet fremgår det, at pengene skal bruges til at ombygge sovesalen, så der bliver i alt 18 sovepladser fordelt på seks soveværelser.

Ombygningen af sovesalen var en forudsætning for samarbejdet med Magleby Fri- og Efterskole, og dermed var fremrykningen af tilskuddet også en nødvendighed for samarbejdet. Blandt tilhørerne til kommunalbestyrelsesmødet mandag aften var Kjeld Tønder, formand for smakkecenterets bestyrelse, og han glæder sig over kommunalbestyrelsens beslutning.

- Vi jubler i bestyrelsen. Det giver mulighed for, at vi kan få bygget om, så det er vi rigtig glade for, siger han.