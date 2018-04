Middelfart: Øens sejlfolk må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, for den store plan, som på sigt skal forvandle Middelfart Marina til et moderne sejlermiljø med rekreative områder, gangbro, lækker sandstrand og maritimt formidlingshus, bliver søsat til oktober.

Middelfart marina Grundtanken med den nye marinaplan er at modernisere området og skabe sammenhæng mellem marinaen og resten af byen.



Der er lagt vægt på flot arkitektur og flot design.



Området vil få:



Vinteropbevaring til både



Attraktiv indkørsel til området



God mulighed for cykelparkering



Moderne affaldsortering



Stier og områder til events



Handicapvenlig adgang



Udekøkken



Strandpromenade



Tribuner til vandet



Udsigtsbro



Havbadebroer



Opbevaringsskure



Formidlingshus



Sejlersæsonen er ifølge vej- og trafikchef i Middelfart Kommune Uffe Høybye en væsentlig årsag til, at kommunen ikke går i gang til sommer.

- Vi går snart i gang med den kedelige del, og den går ud på at lave en vinterplads til opbevaring af både. Det arbejde kan vi kun lave, når bådene ikke optager pladsen. Vi fjerner også et autocamperområde, som vi erstatter med et nyt. Det er i småtingsafdelingen, det vi laver i løbet af sommeren. Det er først til efteråret, at vi kaster os over fjernelse af Bro ni og opførelsen af en ny bro samt anlæggelse af servicekajen, for snart er sæsonen i gang, og det duer ikke, at vi bygger og brager, når folk kommer der for at få fred og ro. Desuden er bådpladserne ved Bro ni lejet ud, så vi kan først komme til til efteråret, forklarer han.

Planen er, at servicekajen og den nye bro står klar til foråret.