Jagten på flere faglærte skærpes: Det skal koste firmaer at tage for få lærlinge ind

Faglærte: Inden længe dumper der et brev ind ad brevsprækkerne hos mange danske virksomheder. Et brev, der skal hjælpe til at løse en af det danske arbejdsmarkeds største udfordringer i de kommende år: Manglen på faglært arbejdskraft.

Alle prognoser peger i samme retning: Hvis ikke der sker et markant kursskifte, så kommer vi til at mangle 60.000 erhvervsuddannede i 2025. Får vi ikke flere unge gennem erhvervsuddannelserne, vil det have massive konsekvenser for dansk økonomi. Den enkelte virksomhed vil ikke kunne få den arbejdskraft, der er helt afgørende for at kunne holde produktionen kørende på dansk jord. Og en stor gruppe danske unge vil gå glip af de gode jobmuligheder, en uddannelse som faglært åbner op for.

Forudsætningen for at uddanne flere faglærte er, at der er praktikpladser nok. Der har igennem mange år været taget forskellige initiativer for at skaffe flere pladser, men det har imidlertid ikke virket tilstrækkeligt.

Der er behov for at tage nye midler i brug. Derfor blev DA, LO og regeringen med trepartsaftalen i 2016 enige om at skabe 8-10.000 nye praktikpladser frem mod 2025 ved at indføre den såkaldte Praktikplads-AUB.

Det er baggrunden for de breve, der i løbet af april vil blive sendt ud til danske virksomheder, der har faglærte medarbejdere. Brevene er en forskudsopgørelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og viser kort sagt, om virksomheden tager flere eller færre elever, end det forventes af dem.

Som tommelfingerregel skal en virksomhed uddanne i størrelsesordenen 3-4 elever pr. 100 faglærte, der er ansat i virksomheden. Hvis virksomheden tager flere elever end forventet, har virksomheden mulighed for at få en bonus. Hvis den tager færre elever, end der forventes, så skal virksomheden betale et merbidrag.

Det kan ganske naturligt vække følelser hos nogle virksomheder - ikke mindst dem, der står til at skulle betale et merbidrag. En ekstra regning er sjældent velkommen. Men Praktikplads-AUB'en er et nødvendigt tiltag, der skal sikre, at alle der beskæftiger faglærte også bidrager til, at vi får uddannet fremtidens faglærte.

Manglen på faglært arbejdskraft vil ramme både små og store virksomheder, og derfor skal både små og store virksomheder bidrage til løsningen.

Men er det rimeligt, kunne man spørge? Ja, for udfordringen skal tages alvorligt. Og samlet set er der ikke tale om nye byrder for virksomhederne. Nogle virksomheder skal betale, andre får en bonus. Men i sidste ende går regnestykket i nul.

Hvad så med små virksomheder, der ikke kan uddanne flere faglærte? Her er der grund til at slå koldt vand i blodet. Langt de fleste mindre virksomheder, der i forvejen har lærlinge, vil opfylde forventningerne i ordningen.

Der er også virksomheder, der er så små, at det kan være svært bare at rumme en enkelt elev. Hvad med dem? Det er måske det spørgsmål, vi hører oftest, og det er helt forståeligt. Her er det vigtigt at understrege, at kravene altid vil være tilpasset efter hvor mange faglærte virksomheden beskæftiger. Og det samme vil størrelsen på et eventuelt merbidrag være. Hvis man som virksomhed kun har en lille håndfuld faglærte ansat, vil der naturligvis også være mindre forventninger til uddannelsesindsatsen, end hvis man havde 20 faglærte.

Men det handler også om at tænke i nye muligheder. Måske kan man bare tage én elev. Eller måske der er plads til en elev i en anden afdeling i virksomheden. For eksempel til regnskaberne. Eller i køkkenet.

Brevet med forskudsopgørelsen fra AUB er et nyt tiltag, og den kan måske vække undren ude i virksomhederne. Nogen vil med kyshånd se frem til en bonus, andre vil være utilfredse med udsigten til et merbidrag. Men uanset om man får den ene eller den anden besked, så er der kun tale om en forskudsopgørelse. Virksomhederne kan stadig nå at ændre resultatet ved at ansætte en eller flere elever i løbet af året.