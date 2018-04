Faktarama

Biologi: Burmomiles Willerslevorum er navnet på en forhistorisk bille, der er blevet fundet i et stykke rav og navngivet efter de to tvillingebrødre, Eske og Rane Willerslev. Forskeren bag fundet, Anders Leth Damgaard, siger til Videnskab.dk, at navngivningen er sket, fordi han er en stor fan af de to videnskabsbrødre, og fordi det skaber opmærksomhed.

Den uddøde Willerslevbille er 98 millioner år gammel og indesluttet i et stykke rav fra Myanmar (Burma). Den er en såkaldt blødvinge og er en af tre nye arter, som Anders Leth Damgaard er den første til at beskrive. De to andre arter er af en anden slægt, Sanaungulus, opkaldt efter en burmesisk ravhandler, San Aung.

En af de to arter har i øvrigt fået sit artsnavn navn efter en anden kendt dansker. Gæt selv hvilken skuespiller, når du læser navnet: Sanaungulus ghitanoerbyae. (hafa) Kilde: Videnskab.dk/Sciencedirect.com