Hvorfor skal det være så besværligt at telefonere til offentligt kontorer, firmaer, klinikker eller læger?

Når jeg ringer op, siger en stemme "alle medarbejdere er optaget, du vil blive betjent af næste ledige medarbejder". Eller også får jeg at vide, at "du er nummer syv i køen". Så venter jeg med fuld musik i ørene, til jeg endelig er nummer et, og så går systemet ned, fordi det har stået for længe på stand-by. Så er det om igen.

Man kan jo bruge en formiddag på at f.eks. at bestille medicin, hvis man ikke kan gå på nettet, og det er der mange, som ikke kan. Hvad sker der egentlig i den anden ende? Taler jeg med en person eller med en maskine?

Spørgsmålet er nu: Er det fremskridtet, der forsinker handlingen? Eller er det handlingen, der forsinker fremdriften?