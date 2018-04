Langeskov: Klubben BR66 Langeskov har netop modtaget 16.163 kr. via Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Pengene kommer fra klubbens supportere, som har tilmeldt sig ordningen via deres el- og gasforbrug. De penge skal BR66 Langeskov bruge på flere projekter.

- Vi er i gang med at starte e-sport op i klubben, og det koster "knapper" med det udstyr, der skal skaffes. Så det vil nogle af pengene fra FynskSupport gå til. Støtten vil også blive brugt til at dække nogle af de udgifter, vi har haft i forbindelse med etableringen af vores nye strandhåndboldbaner. Vores projekt "De Glade Unger" for handicappede børn og unge får også en del af kagen. Derudover går nogle af pengene til at holde vores kontingenter nede, så vi sikrer bredden i klubben. Alle skal have råd til at sende deres børn til sport, siger Kim Kærsner, medlem af sponsorudvalget i BR66 Langeskov, i en pressemeddelelse.

BR66 Langeskov har omkring 500 medlemmer. Klubben har mange gode ideer og initiativer på vej. /EXP