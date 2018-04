Job: Virksomheder oplever i disse år et økonomisk opsving og har ligefrem problemer med at skaffe nok arbejdskraft. Der er simpelthen ikke nok folk, som man kan ansætte.

Det vil politikerne selvfølgelig gerne hjælpe med. De forsøger ihærdigt at få frigivet arbejdskraft fra den offentlige sektor, som kan søge job hos landets virksomheder. Det gøres bl.a. ved hjælp af et medieforlig, hvor man kommer til at frigive en del journalister, som bliver fri til at søge job på ikke-statsstøttede arbejdspladser.

Man forsøger også at presse OK18-forhandlingerne til det yderste, sådan at mange offentligt ansatte ikke kan se sig selv arbejde under de tilbudte vilkår, og derfor bliver frie til at sørge andre typer af job. Men en bonus for Danmark er, at landets egenkapital stiger kraftigt, og politikerne derfor kan tilbyde sig selv lønstigninger.

De minimerer samtidig risikoen for at miste deres eget job, da politikerleden vokser, og færre mennesker drømmer om en karrier i den retning.