Præsident Emmanuel Macron vil gribe ind over for ekspansionistisk politisk islam fra blandt andet Iran.

Frankrig og Saudi-Arabien er enige om at stoppe, hvad Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kalder Irans "ekspansionisme" i Mellemøsten.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har i de seneste tre dage være på statsbesøg i Frankrig. På en pressekonference tirsdag meddelte de to lande, at det er nødvendigt med en større indsats for at begrænse Irans magt.

- Dette indebærer blandt andet at dæmme op for projekter for ekspansionistisk politisk islam, der kan skabe grobund for andre former for terrorisme og destabilisere regionen, siger Macron.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien og det shiamuslimske Iran har længe haft et anstrengt forhold.

De to regionale stormagter er ærkerivaler og udkæmper blandt andet en form for stedfortræderkrig i Yemen.

Macron meddelte ved pressekonferencen, at Frankrig er i færd med at forberede en konference om humanitær hjælp til Yemen, der ifølge FN kæmper med verdens største humanitære katastrofe.

Saudi-Arabiens kronprins kom søndag til Frankrig på en global rundrejse, hvor han forsøger at ændre sit lands image i udlandet og skabe tillid til den reformproces, som han har indledt.

Kronprinsen siger, at Saudi-Arabien også er parat til at deltage i en militær operation i Syrien, efter et formodet kemisk angreb har dræbt mindst 60 mennesker i det østlige Ghouta.

USA, Frankrig og Storbritannien ventes at gennemføre en militær operation mod de syriske regeringsstyrker inden for kort tid. Iran støtter sammen med Rusland det syriske regime omkring Bashar al-Assad.

Mohammad bin Salman er nummer to i sit land efter sin aldrende far, kong Salman.

Kronprinsen har gennemført reformer, som skal dæmme op for korruption, skabe mere åbenhed og sikre kvinder flere rettigheder. Han har også gennemført reformer i militæret og foretaget en række udskiftninger af militære ledere.