Det gamle hus Kirkely ved siden af Otterup Kirke skal rives ned, og i stedet skal der bygges to nye huse, et til personalet og et til deres redskaber.

Otterup: De fire ansatte, der sørger for, at kirkegården i Otterup bliver passet og plejet, har i dag ikke særskilte badefaciliteter til mænd og kvinder.

Det har fået Arbejdstilsynet til at løfte en advarende pegefinger over for menighedsrådet. Endnu er der ikke tale om et påbud, men det vil komme, hvis ikke forholdene blive ændret.

- Og det bliver de hurtigst muligt, lover formand for menighedsrådet Jørgen Leth, uden dog at kunne sætte en præcis tidshorisont på.

Kirkegårdspersonalet holder til i huset Kirkely ved siden af kirken. Men det skal nu rives ned og i stedet skal der bygges to nye huse. En mindre bygning, 140 kvadratmeter til maskinerne og en større bygning, 240 kvadratmeter med kontor, køkken, værksted og toilet- og badefaciliteter til mænd og kvinder.

I det nye hus vil der også blive et handicaptoilet, hvor der bliver offentlig adgang og foran huset en række parkeringspladser.

Jørgen Leth anslår, at nybyggeriet til kirkegårdens personale og deres redskaber kommer til at løbe op i seks-syv millioner kroner.