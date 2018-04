Otterup: Det er lidt af en farveeksplosion, når man træder ind af døren hos Artico på Søndergade i Otterup. Farverige kjoler fra blandt andet Du Mille og Margot på stativerne og fra gulv til loft ligger garnruller i alle farver og toner.

- Det er blevet super trendy at strikke igen. Mange yngre er også kommet med på moden. Strikning og hækling er blevet sådan en slags mindfullness, hvor man ud over den afstressende effekt også kommer til at stå med et lækkert produkt i den sidste ende. Jeg syntes, der manglede en garnbutik i Otterup, og når der ikke var en, så besluttede jeg mig for at åbne den, fortæller Janni Christiansen.

For hende er det vigtigt at kunderne kan komme ind og mærke på varerne og se farverne i virkeligheden i stedet for et billede på nettet. Hun giver sig også altid god til til at vejlede, hvis der er behov for det.

Janni Christiansen er egentlig uddannet pædagog, men besluttede sig i sommeren 2016 for, at idéen og drømmen om at drive sin egen butik skulle prøves af.

- Jeg har for mange år siden arbejdet i butik - inden jeg blev pædagog og jeg strikker meget selv. Så jeg kan som regel hjælpe kunderne godt i gang lige fra farvevalg og garntype til det færdige produkt. Jeg holder forskellige strikkearrangementer, og der er også kunder der kommer ind for at få et godt råd, hvis de er kørt fast, siger Janni Christiansen.

Som det seneste tiltag har hun netop overtaget et varelager af sytilbehør fra butikken Willfred, hvor ejeren har valgt at lukke.

- Jeg fik tilbuddet om at komme og se hans varer, og det passer jo godt ind i mit koncept. Nu vil jeg lytte til kunderne, og supplere udvalget op løbende. Men jeg været nødt til at bygge om og inddrage mit tidligere lager for at få plads til det hele, siger hun.