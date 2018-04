Der er fortsat rotteaktivitet i Munke Mose i Odense, men skadedyrsbekæmperne fra Anticimex vurderer, at problemet er ved at være under kontrol.

Her cirka en måned efter, at en større offensiv rettet imod rotterne i Munke Mose i Odense blev sat i gang, er der ved at være kommet styr på rotteplagen. Sådan lyder vurderingen fra Thomas Vangsgaard fra skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Anticimex, der af Odense Kommune er hyret til at få styr på rotterne. - Vi ser et markant fald i aktiviteten, siger han.

Umuligt at tælle

Storfoffensiven blev i starten af marts indledt med tre dages intensiv rottejagt om aftenen og natten med jægere, hunde og fælder. Udbyttet blev i løbet af de tre dage cirka 100 døde rotter. Efterfølgende er indsatsen fulgt op med brug giftfælder og elektroniske fælder. Det er umuligt at sige, hvor mange rotter, der efterfølgende har mistet livet, forklarer Thomas Vangsgaard. - I de elektroniske fælder kan vi tælle, og her er tallet, der er gået i, cirka 15. Men når det kommer til antallet af rotter, der er døde som følge af at have indtaget gift, så er det umuligt, fordi de ikke dør med det samme. Det kan sagtens være, at de søger ned i deres reder under jorden og dør der, og derfor kan vi ikke vide, hvor mange der reelt er tale om, forklarer han. I øjeblikket tjekker Anticimex fælderne én gang om ugen, og det fortsætter cirka en måned endnu. Herefter bliver fælderne tjekket en gang om måneden, indtil der er gået et år. Odense Kommune betaler 450.000 kroner for hele rottebekæmpelsespakken.

Opfordring: Ryd op