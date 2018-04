FC Barcelona havde alle chancer for at spille sig frem til semifinalerne i Champions League, men det spanske storhold er sensationelt ude af turneringen.

På udebane mod AS Roma ødslede Sergio Busquets og holdkammeraterne tirsdag aften en 4-1-sejr fra sidste uges hjemmekamp væk, da Barcelona tabte 0-3 i Rom.

Med sejren avancerede AS Roma til semifinalerne på bekostning af Barcelona på reglen om flest mål på udebane.

- Det er en meget hård og sørgelig aften, som vi skal glemme. Vi er nødt til at undskylde over for vores fans på grund af måden, vi faldt, siger Sergio Busquets.

- Det her er den største skuffelse, jeg har oplevet i hele min tid i Barcelona på grund af måden, det skete på, fortæller den 29-årige midtbanespiller, der har spillet hele sin seniorkarriere i Barcelona.

Busquets mener ikke, at den spanske storklub kan bruge nederlaget til noget som helst.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi kunne lære noget af det. For et år siden forlod vi turneringen på nogenlunde samme måde, siger han.

I sidste sæson måtte Barcelona bøje sig for Juventus i kvartfinalen. Spanierne tabte dengang det første opgør med 0-3 på udebane, inden det endte 0-0 på Camp Nou.

- Vores resultater i Europa i de seneste to år har været meget dårlige. Vi skal have ændret på tingene, hvis vi vil vinde Champions League igen, siger Busquets.

Ud over AS Roma er engelske Liverpool klar til semifinalerne efter en samlet sejr over Manchester City.

Onsdag aften kæmper Bayern München og Sevilla samt Real Madrid og Juventus om de to resterende pladser.