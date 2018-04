undersøgelse

Fredericia: Efter længere tids debat om at droppe en ekstern undersøgelse af Fredericia Jobcenter, foreslår Enhedslisten nu, at den alligevel gennemføres i 2018.

Finansieringen på de 500.000 kroner, som det skønnes, at undersøgelsen vil koste, findes af økonomiudvalget på næstkommende møde, lyder forslaget fra Enhedslisten.

Byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz (EL) motiverer i en pressemeddelelse onsdag morgen forslaget:

- Der blev i 2017 planlagt en ekstern undersøgelse af jobcenterområdet. Alle partier blev inddraget, og der blev i det hele taget lavet et stort forarbejde i 2017. I sommeren 2017 besluttede beskæftigelsesudvalget, at de ville tage finansieringen op til budgetforhandlingerne i efteråret 2017. Da det ikke blev skrevet ordret i budgetforligsteksten, at en del af de 8 millioner kroner, som beskæftigelsesområdet blev tildelt ekstra, skulle gå til at finansiere den planlagte undersøgelse, var det op til det nyvalgte udvalg at prioritere undersøgelsen. Det har udvalget valgt ikke at gøre, da de ønsker at bruge alle 8 millioner kroner på indsatser, forklarer Cecilie Roed Schultz.

Men Enhedslisten ønsker ikke, at arbejdet har været spildt, eller at folk er blevet lovet en undersøgelse, som ikke bliver til noget.

- Vi ønsker, at området bliver undersøgt, så både borgere og politikere får vished om, hvilke problemer der reelt er på området, udtaler Cecilie Roed Schultz, som derfor ønsker undersøgelsen gennemført hurtigst muligt - i den form det var tiltænkt - og at parterne i økonomiudvalget finder midlerne til at dække udgifterne, som er forbundet med en sådan undersøgelse.