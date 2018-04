Hvis det ender med en storkonflikt, vil det gøre ubodelig skade på den danske måde at forhandle overenskomster på.

Det siger Kristian Wendelboe, direktør for Kommunernes Landsforening (KL), til Politiken.

- Der er skabt en stemning af, at det er kampen om den danske model, det her. Men jeg tænker faktisk, at det er omvendt.

- Jeg tror, at den her kamp kan skubbe den danske model ud over kanten, siger Kristian Wendelboe.

Meldingen kommer, forud for at forligsmand Mette Christensen onsdag og torsdag har indkaldt forhandlere på det kommunale og regionale område.

Det er angiveligt et sidste forsøg på at få parterne til at mødes og undgå, at landet kastes ud i en storkonflikt.

Men de tilspidsede forhandlinger sætter spørgsmålstegn ved måden at forhandle på, lyder det fra KL's direktør siden 2011.

- Modellen fungerer ikke, når der er så meget debat om den, som der er lige nu. Skal man hele tiden diskutere, om den fungerer, så er det galt, siger Kristian Wendelboe.

Hvis forhandlingerne i Forligsinstitutionen ender med sammenbrud, vil det udløse den tredje konflikt på det offentlige arbejdsmarked inden for en kort årrække.

- Hvis det her kommer til en konflikt, bliver det så voldsomt, at man er nødt til at forhindre, at det sker igen.

- Al politisk energi på Christiansborg vil gå på at undgå at komme i den her situation igen, siger Kristian Wendelboe.

Forligsmanden har allerede udskudt en storkonflikt én gang og kan vælge at udskyde den endnu 14 dage.

Hvis det ikke sker, kan der tidligst begynde strejke 22. april og lockout 28. april.

Hvis det kommer så vidt, vil store dele af den offentlige sektor blive lammet. Blandt andet vil konfliktramte skoler og daginstitutioner lukke, tog vil holde stille, og planlagte operationer og undersøgelser vil blive udsat.