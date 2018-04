Mere end tre hundrede tilskuere blev holdt på pinebænken, da de lokale helte heroisk havde kæmpet sig op til uafgjort. Det betød omkamp, to gange fem minutter.

Det erfarne 1. divisionshold fra Lolland bragte sig to gange foran med to mål i omkampen. HCO reducerede til 27-28 med 45 sekunder igen, men for sent, selv om hjemmeholdet erobrede bolden fem sekunder før tid, uden held.

Team Sydhavsøerne førte det meste af kampen. Højeste føring på 9-5. På bevægligt forsvarsspil og højt angrebstempo lykkedes det for HCO at komme foran med 23-22 med to minutter igen.

HC Odense spillede kampen igenne angrebsmæssigt i et højere tempo end modstanderne, men forcerede ofte tempoet med forhastede afslutninger og med mange afslutninger på træværket eller forbi målet.

Team Sydhavsøernes spil var bygget op omkring 1. divisons topscorer Martin Vilstrup, der scorede 9 mål, men ofte også var iscenesætteren af udeholdets styrke med at trække tempoet ud kampen, for sekunder senere at ændre med hurtige temposkift.

HC Odense viste, at holdet har potentiale til minimum at spille lige op med 1. divisionsholdene, og med lidt mere held i skudafviklingen var holdet kommet med i ottendelsfinalerne. Topscorer for HCO, Andreas Banggaard 7, alle scoret i anden halvleg. (KAI)