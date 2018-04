AS Roma skabte den helt store overraskelse og bookede Champions League-semifinale med 3-0 over Barcelona.

AS Roma skabte tirsdag den store overraskelse, som de færreste havde forventet på forhånd.

Hjemme i Rom slog italienerne til og besejrede FC Barcelona 3-0 i returmødet i kvartfinalen, hvor Barcelona havde vundet første opgør hjemme med 4-1.

Dermed er Roma klar til semifinalen på reglen om udebanemål. Barcelona er derimod sendt ud i mørket i Europas fornemste klubturnering, inden det for alvor bliver spændende.

Med otte minutter igen headede Konstantinos Manolas bolden i mål til 3-0.

Forinden have Edin Dzeko bragt Roma foran 1-0 i første halvleg, og Daniele De Rossi havde øget til 2-0 på et straffespark efter pausen.

Barcelona tog ellers ikke noget for givet og mødte op i stærkeste opstilling.

Lionel Messi var helt i front med Luis Suarez, og Andrés Iniesta og Sergio Busquets startede på midtbanen.

Hos Roma udgjorde Edin Dzeko og rekordkøbet Patrik Schick angrebet, mens Radja Nainggolan var med i forhold til det første opgør i Barcelona.

Roma havde vundet sine tre seneste hjemmekampe i turneringen uden at indkassere scoringer, og der var da også blot spillet seks minutter, før Roma kom foran.

En lang bold frem til Dzeko blev tæmmet, og angriberen passerede Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen til 1-0-føring.

Det lykkedes ikke romerne at score yderligere i de første 45 minutter, og derfor skulle Roma frem og score to mål efter pausen.

Efter næsten et kvarter af halvlegen kom der så for alvor kog under kedlen i Rom. Dzeko brød igennem, men han blev flået omkuld med både arme og ben af Gerard Pique, og dommeren fløjtede korrekt for straffespark.

Pique fik en advarsel, og Daniele De Rossi hamrede bolden i mål, og Roma var foran 2-0.

Ter Stegen var tæt på at redde, men det hjalp ikke meget, og Barcelona var pludselig under gevaldigt pres.

Messi forsøgte sig med en afslutning uden held, og med et kvarter igen kom Stephan El Shaarawy på banen.

El Shaarawy testede ter Stegen kort efter. Men det var Konstantinos Manolas, der blev helten i Rom.

Det var farvel til Barcelona, da Manolas i det 82. minut med hovedet drejede bolden i mål til 3-0 på et indlæg fra Cengiz Unders.