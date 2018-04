Tavlen skulle viskes ren én gang for alle, så både politikere, embedsfolk, naboer og lodsejere kan begynde at kigge fremad i sagen om de famøse vindmøller på Tåsinge. Det var i hvert fald hensigten med kommunens borgermøde tirsdag eftermiddag. De gode hensigter holdt ikke hele vejen i mål.

- Det er uartigt af dig at blive ved med at blive ved på den måde, lyder det fra udvalgsformanden.

Irritationen lyser ud af politikeren, der i løbet af den halvanden time lange session tålmodigt har hørt det ene argument efter det andet for, hvorfor og hvordan kommunen har ageret helt forkert i den omstridte sag om de to vindmøller ved Skiftekær, men på det tidspunkt har han fået nok.

- Det kunne klæde dig at forstå, hvad jeg siger og har sagt gentagende gange: Vi er her for at lytte til jer, og vi tager de ting, I siger, med os videre i det politiske arbejde, siger han.

Svendborg: Det er en afsluttende bemærkning fra en af naboerne, der får formand for Miljø- og Naturudvalget og dagens mødeleder, Bruno Hansen (SF), til at fare op. Hans stemme rammer et lidt højere toneleje end det normale, og ansigtskuløren nærmer sig den cinnoberrødlige.

- Det har været en langt sagsforløb, men med Klagenævnets afgørelse trækker vi en streg i sandet. Nu er fokus at se fremad. Så jeg håber, vi får et godt møde i en god tone, siger han.

Lige i midten sidder en af de to vindmølleejere, Peter Bay Knudsen. Han forholder sig stille under det meste af mødet .

Alle når en tur rundt og giver hånd til hinanden, velvidende at de nok ser forskelligt på sagen, og herefter inddeler salen sig da også i to lejre med politikerne på den ene side og naboerne på den anden.

Med andre ord er det her genstarten på sagen, der nu kører helt forfra med nyt kommuneplantillæg, en ny lokalplan og miljøundersøgelse - den såkaldte VVM-vurdering - og denne eftermiddag har alle mulighed for at komme med input til, hvordan man løser den opgave.

Et par timer forinden er der anderledes ro på i rådhuskantinen, hvor kommunen har inviteret til borgermøde. Eller rettere til en "forudgående høring for kommuneplantillæg for vindmøllerne ved Ny Søby".

- Jeg synes, at kommunen bør overveje sammen med os naboer at tage kontakt til Ankestyrelsen og få vejledning i, hvordan den skal agere i denne sag. Det ville klæde kommunen.

- Det gider jeg ikke at høre på. Jeg vil ikke høre på, at I siger, vi lyver, svarer Bruno Hansen.

- Hvorfor tager I kun hensyn til mølleejerne og ikke naboerne og naturen? Hvorfor tager I ikke hensyn til, at min livskvalitet falder med 100 procent, når de vindmøller kører, siger hun uden rigtigt at få besvaret sit spørgsmål.

- Det er pivskørt, og det I gør, hviler på et forkert grundlag. Så jeg appellerer til, at I lytter til de tre professorer, som har udtalt, at sagen er håndteret forkert. Jeg synes faktisk, kommunen er arrogant, når den ikke lytter til dem, tilføjer en anden nabo, Allan Bliss.

- Vi sidder med en kommunalbestyrelse og administration, som bare ønsker, at de vindmøller skal fortsætte med at køre, siger vindmøllenabo, Ulrik Møller Andreasen.

Meget af snakken kører på, at kommunen overser vigtige fakta. At den konsekvensvurdering, som den har fået lavet, er ugyldig, og at politikerne allerede har besluttet sig for, hvad der skal ske.

For efter en kort introduktion af sagen åbnes der for spørgsmål fra salen, og det bliver starten på en ophedet debat, der tager resten af eftermiddagen.

Nu kan det lyde som om, at der intet konstruktivt kom ud af mødet. Men det gjorde der, mener Hans Christian Wulff, bedre kendt som bare "H.C.", der er en af dem, der er ret utilfredse med vindmøllerne.

- Vi får sagt og slået fast over for politikerne, at det her er en alvorlig proces, som de skal tage seriøs. Og nu får vi mulighed for at holde både politikere og embedsfolk op på, at de skal gøre det ordentligt den her gang, siger Hans Christian Wulff, der dog kalder det "mærkeligt" at være til et for-høring, når nu vindmøllerne allerede står der.

- Og så synes jeg, det er tankevækkende, at dem, der gerne vil have vindmøllerne op slet ikke skal bevise, at de ikke er til skade for naturen, men at det er op til os at løfte bevisbyrden, der viser det modsatte.

Bruno Hansen indrømmede efterfølgende, at debatten nogle få gange kørte lidt af sporet, men at han har forståelse for naboernes følelser.

- Jeg kan godt forstå deres frustrationer. Jeg kan godt forstå, at man giver sin utilfredshed til udtryk, når man har arbejdet for en sag i så mange år og endda får ret i nogle af deres betragtninger, siger han.

Alt i alt var han tilfreds med eftermiddagen.

- Nu har vi fået en masse gode synspunkter på bordet, som vi politikere kan tage med os i det videre arbejde, siger Bruno Hansen.

Han afslører samtidigt, at han vil tage beboernes kritik af kommunens samarbejde med rådgivningsfirmaet Cowi, der tidligere har vurderet, at møllerne hverken påvirker havørne eller flagermus i området væsentligt, til sig.

- For at imødekomme den kritik kan det være, vi skal finde nogle til at lave arbejdet næste gang.