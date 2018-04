Facebook gjorde ikke nok for at forhindre, at personlige oplysninger om 87 millioner Facebook-brugere blev brugt af et privat analyseselskab.

Det erkender Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, i sine indledende udtalelser ved en høring tirsdag aften i Senatet i Washington.

- Jeg beklager, siger han.

Zuckerberg tilføjer, at Facebook er i gang med at undersøge apps, der har adgang til Facebook-brugeres data.

Han mener, at det muligvis kan dreje sig om titusinder af apps.

Hvis disse apps bruger data på ulovlig vis, vil de pågældende apps blive udelukket fra det sociale netværk, lover Facebook-chefen.

- Det vil tage noget tid at gennemarbejde alle de ændringer, vi skal foretage. Men jeg er forpligtet på at gøre det på den rigtige måde, siger den 33-årige mangemilliardær.

Zuckerberg så rolig, men lettere sammenbidt ud, da han trådte ind i mødesalen og tog plads ved et bord midt i rummet.

Det er den første af to høringer i Kongressen, hvor Zuckerberg skal forklare sig. Næste høring finder sted i Repræsentanternes Hus onsdag.

Det var på forhånd ventet, at han ville blive mødt af en byge af skrappe spørgsmål fra senatorerne. En hel del af spørgsmålene ventes at handle om, hvordan Facebook vil gøre mere for at forhindre, at brugernes data misbruges af tredjepart.

For nylig kom det frem, at analyseselskabet Cambridge Analytica fik adgang til data fra 87 millioner facebookprofiler.

De mange data er tilsyneladende blevet brugt til forsøg på at påvirke amerikanske vælgere, der skulle stemme ved præsidentvalget i 2016.

- Vi vil nå til bunds i, præcis hvad Cambridge Analytica gjorde, lover Zuckerberg tirsdag.

Kort efter, at høringen i Senatet var indledt, var Facebooks aktier steget med 4,6 procent til det højeste niveau, siden skandalen brød ud.