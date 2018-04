Håndbold: Odense HC spillede sig tirsdag videre fra slutspillets gruppespil som nummer et, da fynboerne med stærkt forsvar og en stærk målmand slog Viborg.

Kampen begyndte med lidt målbytte, og det lod til at skulle blive en halvtæt kamp. Men efter fem minutter og Viborgs tredje scoring valgte Odense HC at skrue bissen på i forsvaret, og det er sjældent rart for holdets modstandere. Det var det heller ikke for Viborg HK, og en kombination af ineffektivitet hos de grønne, et brølstærkt Odense-forsvar og Emily Sando i buret betød, at hjemmeholdet havde mere end svært ved at score.

Viborg HK - Odense HC 24 - 29 (7 - 15) Ligaen, slutspil, kvinder.



Kampens gang: 2-3, 3-6, 3-9, 4-11, 5-13 (7-15) 9-18, 11-21, 15-23, 19-23, 24-29.



Mål: Viborg HK: Kristina Jørgensen 7, Carin Strömberg 4, Sanne Van Olphen 3, Ann Grete Nørgaard 2, Amalie Hansen 2, Stine Bodholt 2, Line Uno 1, Clara Høgh-Poulsen 1, Line Haugsted 1, Nikoline Lundgreen 1. Odense HC: Kathrine Heindahl 4, Maja Jakobsen 4, Freja Corht 4, Mette Tranborg 3, Mie Højlund 3, Stine Jørgensen 3, Nadia Offendal 3, Jessica Quintino 2, Trine Østergaard 1, Kamilla Kristensen 1, Suzanne Bækhøj 1.



Bedste spiller: Viborg HK: Kristina Jørgensen. Odense HC: Emily Sando.



Udvisninger: Viborg HK: 2 Odense HC: 2



Tilskuere: 1252.



Dommere: Michael Gunnar Skjøth Søegaard og Thomas Kalisz Nielsen. Præstation: Nogenlunde.

I den anden ende viste Odense bredden, og med Mie Højlund som spilfordeler kom mange forskellige spillere på tavlen. Viborg formåede over en lang periode fra fem minutter inde at misbruge muligheder på alverdens forskellige måder. Redninger, angrebsfejl, stolpeskud og afslutninger, der var lige ved at gå ud over sidelinjen var nogle af dem.

Faktisk gik der et helt kvarter mellem Viborgs tredje scoring og Ann Grete Nørgaards straffemål til reducering 11-4.

Kort efter fik hun samme mulighed på straffe, men denne gang fik Sando en lap på bolden, og så var der ikke flere måder tilbage at brænde på for Viborg.

Odenses angreb holdt godt tempo halvlegen ud, og så hed pausestillingen 15-7 til de fynske gæster.