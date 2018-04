Inviteret af KOS, Kommunale Organisationers Samarbejde i Odense, var folk organiseret under Djøf, HK, BUPL, Lærerforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og mange flere troppet op for at vise sympati og opbakning til lønmodtagerforhandlerne i de endnu kulsejlede overenskomstkampe.

OK18-forhandlingerne Uenighederne i OK18-forhandlingerne drejer sig især om lønrammen, betalt frokostpause og lærernes arbejdstid. Der var oprindeligt varslet strejke fra lønmodtagerorganisationer fra 4. april og en lockout 10. april som modsvar fra arbejdsgiverne. Forligsmand Mette Christensen har dog udskudt en eventuel konflikt to uger til den 22. april og lockout den 28. april. Hun kan vælge at udskyde den yderligere to uger igen.

- Vi har vist ansvarlighed under en krise, så nu hvor økonomien er forbedret, skal vi også have del i opsvinget, gjaldede stemmen fra Rikke Hunsdahl, formand for BUPL Fyn, ud af højttalerne til klapsalver.

Som de stod dér under skoven af farverige skilte, vendte nogle bunden opad på dåseøl, andre smilede med tænderne, og en klump af HK'ere begyndte at svaje til musik fra højttalerne.

- Pædagogers arbejdspres er blevet for meget. Og jeg tør næsten ikke tænke på, at vi måske kan komme ud i en konflikt. For så er det snart for håbløst, hvis ikke, der kan nås til enighed.

- Hun skal opleve, hvordan vi står sammen og kæmper for vores rettigheder. Det er så vigtigt, at vi kæmper, sagde hun og tilføjede:

- Det var måden, det blev gjort på, som gjorde mig harm. Vi blev tromlet ned af regeringen. Jeg frygter, det sker igen. Men det her fremmøde i dag viser, at vi står sammen. Det er jeg så glad for i forhold til sidst, hvor vi lærere stod alene, siger han.

Som lærer på Rågelund Efterskole uden for Odense oplevede han selv at blive ramt af lockouten i 2013.

Også folk, som ikke direkte påvirkes af overenskomstforhandlingerne, var mødt op. Bag et banner med ordene "Jeres kamp er vores kamp" drak stilladsarbejder Ryan Elgaard en øl sammen med fem kolleger.

- Vi er mødt op for at vise vores støtte. Vi synes ikke det er ok, at regeringen sidst bare kørte lærerne over. Det må ikke ske igen med resten af de offentlige ansatte denne gang, sagde han og fortsatte:

- Og så er jeg her, fordi en krise vil gå ud over os alle sammen. Jeg har en børn i vuggestue. Jeg har en kone, som lige er blevet opereret i ryggen, og jeg er sgu nervøs for, om hun så kan komme på sygehuset, hvis der kommer en lockout. Politikerne skal til at samarbejde, for konsekvenserne er altså for store, sagde Ryan Elgaard.

Efter taler og musik i Kongens Have traskede demonstrationen langsomt ned i Odense by i én lang linje. Og som solen trak ned bag hustagene, rykkede 22. og 28 april, de foreløbige datoer for henholdsvis en forestående strejke og lockout, én dag tættere på.