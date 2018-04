1 / 3

Sarah Clement og Karen Bach: - Vi studerer begge jura på fjerde semester og kom her først og fremmest for at høre, om der også var studiejob. Det var der ikke i første omgang, men vi fik at vide, at det ville der helt sikkert komme på længere sigt. Under alle omstændigheder bliver Miljøstyrelsen en potentielt spændende arbejdsplads for os - ikke mindst inden for forvaltningsret, som vi arbejder med i øjeblikket. Foto: Nils Svalebøg