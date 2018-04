Indsigt

Der er gået knap tre måneder, siden I fik at vide, at Miljøstyrelsen skulle flytte til Odense. Hvordan er stemningen i styrelsen?

- Medarbejderne har håndteret det meget professionelt og konstruktivt. Og det var en god dag, da vi fik udpeget domicilerne i Odense, hvor vi skal være (Tolderlundsvej og Englandsgade, red.).

Hvor mange har valgt at sige op, siden planerne om udflytning blev offentliggjort?

- Der er kommet cirka 60 opsigelser, hvoraf nogle har været naturlig afgang. Men det er for tidligt at konkludere noget ud fra det. Først når vi når hen over 1. maj, juni og juli, begynder der at tegne sig et klarere billede.

Da du for lidt siden holdt tale til jeres rekrutteringsmøde for SDU-studerende, nævnte du, at I var blevet modtaget med empati af Odense og borgmesteren. Hvad ligger der i det?

- Det viser tilbage til de første samtaler vi havde, hvor vi fik at vide, at man godt kunne forstå, hvis vi var kede af det. Vi har haft et godt samarbejde med Odense.

Jeres forpost i Englandsgade åbner 1. juni. Hvordan ser resten af tidsplanen ud?

- Regeringen lægger stor vægt på, at vi holder tidsrammen, og ved årsskiftet 2018/19 skal vi være klar på Tolderlundsvej. Og selv hvis 20-30 procent af vore nuværende medarbejdere følger med, vil der være mange arbejdspladser til Odense.

I holder den her rekrutteringsdag på Syddansk Universitet. Uddanner universitetet den type medarbejdere, som I kommer til at have behov for i Miljøstyrelsen?

- Jeg har ikke set noget, der tyder på det modsatte. Vi har haft en god dialog med SDU, og det ser meget lovende ud.