250 SDU-studerende stillede op i Videnbyen for at høre om de stillinger, Miljøstyrelsen har slået op, efter det stod klart, at styrelsen flytter til Odense.

Ved bordene blev der talt om kunsten at lave det fede notat til chefen og den slags. Og måske var det slet ikke en torvedag, men nærmere en form for speed dating. Eller match making.

Om kort, meget kort, tid skal 71 ledige stillinger besættes i Miljøstyrelsen. Til den forpost, styrelsen skal åbne 1. juni i Englandsgade. Et halvt år inden den egentlige udflytning til Tolderlundsvej. Og tirsdagens seance i Videnbyen gik ud på, at Miljøstyrelsen ville købe arbejdskraft eller sælge sig selv til studerende, der måske er rede til at sælge deres arbejdskraft til styrelsen.

Han fortalte også, at den aktuelle rekruttering af arbejdskraft blot er en af flere måder, man på universitetet vil kunne mærke, at Miljøstyrelsen kommer til byen. I fremtiden vil styrelsen i høj grad komme i spil som et sted, hvor studerende kan komme i praktik. Og så vil man også, fortalte Hans Christian Karsten, bestræbe sig på at blive en sparringspartner, når det gælder om at befordre og udvikle tværfaglighed.

Før vicedirektøren havde fortalt om alt det praktiske, havde også borgmester Peter Rahbæk Juel og Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær været på scenen for at sige ord. Borgmesteren var endnu en gang glad for, at en sådan arbejdsplads er havnet i Odense og forsikrede, også da han var gået af scenen, om, at styrelsen vil blive taget godt imod, og at Odense har meget at byde på.

- Vi vil bevise, at vi er gode til at tage imod styrelsen med stor respekt for de opgaver, den skal løse, sagde borgmesteren.

I det hele taget lød det fra borgmester og direktør som om, der var et godt match mellem Odense og Miljøstyrelsen, selv om sidstnævnte til at begynde med nok også har oplevet det som et tvangsægteskab.

Fra talerstolen lød det fra direktør Lars Hindkjær, at han ser visse muligheder i, at de statsbureaukratiske rutiner, der præger Miljøstyrelsen, kan blive udfordret af de unge mennesker, man var i gang med at rekruttere, og at det nok ikke var så tosset.

Så kunne den store match making, speed dating, torvedag, eller hvad det nu var, gå i gang. Og et sted i baggrunden stod de fynske kommuner klar med brunsviger og gode ord for at overbevise om, at Fyn også er et godt sted at bo, hvis nu man får et job hos Miljøstyrelsen.