- Jeg har sagt til mig selv, at jeg vil søge stillinger indenfor en radius af 150 km fra Odense, og så vil jeg gerne vil have et job, som giver mening og er med til at påvirke samfundet, og der ser Miljøstyrelsen også spændende ud, siger Morten Lisberg.

Morten Lisberg var en af 250 studerende, der tirsdag var til Miljøstyrelsens rekrutteringsmøde i Videnbyen på SDU.

Mødet blev holdt for at sætte skub i processen med at besætte de 71 stillinger fordelt på fagområderne økonomi/samfundsfag, naturvidenskab, jura og it. Ansatte fra styrelsen var mødt op for at fortælle om de forskellige fagområder, og Morten Lisberg nåede at høre om både økonomi og it, inden han gik hjem for at tygge på, om han vil sende en ansøgning til Miljøstyrelsen.

I givet fald kan han se frem til samtaler allerede om 14 dage. Og måske blive del af holdet, når styrelsen åbner forposten i Englandsgade 1. juni.

Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær var glad for det store fremmøde og jokede ligefrem med, at man gerne ville tage nogle af de fynske studerende med tilbage til København i den bus, styrelsens ansatte var kørt til mødet i.