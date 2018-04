gigtcafe

For første gang i mange år har Fredericia igen en lokalafdeling under Gigtforeningen. Med den følger en gigtcafe i pavillonen i Dronningens Gade.

Hun ville have ønsket, at der havde været et sted at henvende sig, den gang hun søgte svar på sine mange spørgsmål og usikkerheder, men det er mange år siden, at der har været en afdeling af Gigtforeningen i Fredericia.

- Vi har selv stået der og været i tvivl om, hvordan vi kom videre. Hvilke alternative tilbud kunne der være, hvordan får man adgang til behandling i varmtvandsbassin, og vil det overhovedet være et tilbud, der kan hjælpe. Der er mange, mange forskellige former for gigt, og der er forskel på, hvad der kan hjælpe en, siger Ann'e Guldager.

- Alle er velkomne, og i starten vil vi meget gerne høre, hvilke behov folk har. Hvad kunne de have lyst til, at cafeen skal rumme, hvilke arrangementer har man lyst til at deltage i, skal vi arrangere foredrag, og hvad kunne folk være interesseret i, siger Anné Guldager.

Gigt-cafeen kommer til at være åben hver anden tirsdag. Næste gang er 17. april, hvor folkene bag initiativet vil stå klar med kaffe på kanden og tid til at lytte og svare.

Gigtpatienternes initiativ bliver hilst varmt velkommen fra politisk hold. Formand for sundhedsudvalget Susanne Eilersen (DF) er begejstret for, at der er en patientgruppe, der har fundet kræfterne til at etablere cafeen.

- Vi vil rigtig gerne understøtte aktiviteter af den art. Vi skal måske ikke have en café til hver patientgruppe, men man kan forestille sig, at flere kunne være interessante. Måske kan man finde samarbejder på tværs, siger Susanne Eilersen.

Patientforeningerne har indtil videre mødtes i Frivillighuset i Vendersgade, men håbet er, at man ved at flytte aktiviteterne til Sundhedshuset får kontakt med endnu flere.

- Sundhedshuset vil blive samlingssted for en masse aktiviteter og tilbud, som betyder, at mange kommer til at få deres gang i huset. Jeg har altid syntes, at Frivillighuset var et dejligt sted, men det er måske lidt sværere bare at gå ind ad døren. Jeg tror, at man mere naturligt vil finde ind i Sundhedshuset og på den måde blive præsenteret for de mange frivillige aktiviteter og tilbud, der er i Fredericia, siger Susanne Eilersen.